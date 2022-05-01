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Dünya Duyuruldu! Irak'ta roketli saldırı
Dünya

Duyuruldu! Irak'ta roketli saldırı

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 21:36:00 -
Duyuruldu! Irak'ta roketli saldırı

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil'in Habat ilçesi sınırlarına 6 roket düştüğü, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, ilk bilgilere göre roketlerin Musul'un Hemdaniye ilçesine bağlı Bartilla beldesi sınırlarından fırlatıldığı aktarıldı.

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