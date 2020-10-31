Duyurdular: Teknik direktörle yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton dönemi bitti.
Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Bordo-mavili kulüp, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini bildirdi.
Süper Lig'de 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 18. sırada bulunuyor.
Öte yandan Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu'nun ilk tercihinin Tamer Tuna olduğu ileri sürüldü.