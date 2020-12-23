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Gündem Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ve solak medya “Türk ordusu” satıldı diyerek yaygara konusu haline getirmişti. Ancak sadece gelişim için ‘ortaklık’ kuran Türkiye’deki muhalif ihanet, askeri şirketlerini tamamen satan Yunanistan’da yaşanmadı. Komşunun en büyük askeri araç üreticisi olan ELVO, İsrailli konsorsiyuma satıldı. Ancak ülkedeki muhalefetten Türkiye’deki gibi bir provokatif kalkışma gelmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:08:00 -
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

 yeniakit.com.tr 

Hükümetin her attığı adıma muhalefet etmek için karşı çıkan Türkiye’deki muhalif kesim, yalan, çarpıtma, iftira ve yanlış bilgilerle Türkiye’nin çağ atladığı savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği ortaklıkları hedef almıştı.

CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği muhalefet ve onların sözcüsü olan yalan ve iftiraya susamış solak medya, Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden büyük bir provokasyona kalkışmıştı.

Türk ordusunun yabancı ülkelere satıldığını iddia edecek kadar haddini aşan solak kesim, tank palet fabrikasının işletme hakkının 25 yıllığına Türk iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye devredilmesini iktidarı ‘vatana ihanetle’ suçlayacak bir konu haline getirmişti.

Fabrikanın mülkiyeti ve denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait olmasına rağmen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı Habertürk canlı yayınında "Türk ordusu satıldı" diyecek kadar ileri gitti.

Yunanistan’da kimse yadırgamadı

Türkiye’de muhalefet tarafından savunma sanayiinin daha da geliştirilmesi adına gerçekleştirilen ortaklıkları bahane ederek koparılan yaygara, iflas eden askeri şirketlerini tamamen İsrail’e satan Yunanistan’da yaşanmadı.

Son yıllarda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan krizde İsrail ile yakınlaşan Yunanistan, savunma alanında da işbirliğine gitti.

Ülkenin en büyük askeri şirketi satıldı

Yunanistan’ın 2014 yılında iflas eden en büyük askeri araç üreticisi olan ELVO şirketinin hisselerinin büyük bir kısmı İsrailli konsorsiyuma satıldı. Yunan ordusu için zırhlı araçlar üreten ELVO’nun hisselerinin yüzde 79’unun İsrailli şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun kontrolü altında olacağı, yüzde 21 hissenin ise devlette kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Türk muhalefetinin savunma sanayii alanında sadece ortaklık kurulmasına gösterdiği mesnedsiz tepkiyi, Yunan muhalefeti devlete ait askeri bir şirketinin hisselerinin büyük bir çoğunluğunun satılmasına rağmen göstermedi. Yunanistan'da hiç bir milletvekili ve gazeteci “Yunan ordusunun yabancı ülkelere satıldığı” iddiasını ortaya atmadı.

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