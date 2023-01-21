Duyurdular... İki teknik direktör de anlaştı! Yıldız isim geliyor...

Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor. Süper Lig'den talipleri olan İsviçreli golcünün bir İstanbul kulübüyle büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonlu olarak 1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Seferovic, Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı. Süper Lig'de 10 maçta 378 dakika süre alan İsviçreli golcü golle tanışamazken kupada çıktığı 3 maçta iki gol kaydetti.

Galatasaray'a 1 sezon kiralık gelen Seferovic için Benfica ile yapılan sözleşmede 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Takımdaki diğer golcüler Gomis ve Icardi'nin gerisine düşen Seferovic, Barış Alper'in de forvette kullanılmaya başlanmasıyla rotasyonda iyice geriye düştü. Galatasaray yönetimi, İsviçreli golcüyle yolları ayırmanın formülünü ararken Seferovic'e Süper Lig'den talipler geldi. Fanatik'e göre Başakşehir ve Alanyaspor, Seferovic ile ilgileniyor. Seferovic'in Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtildi.