Duyurdular! 'Futbolcuda iltihaplanma tespit edildi'
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edildi.
Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edildiği bildirildi.
Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'nın çekildiği belirtilerek, "Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında tendinit saptanmış olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.