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Dünya Duyurdular! Çin'den ABD'ye misilleme
Dünya

Duyurdular! Çin'den ABD'ye misilleme

Çin, ABD'nin Tibet'te görev yapan iki Çinli yetkiliye yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından iki ABD'li yetkiliye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 19:31:00 -
Duyurdular! Çin'den ABD'ye misilleme

Çin, ABD'nin Tibet'te görev yapan iki Çinli yetkiliye yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından iki ABD'li yetkiliye yaptırım uygulanacağını bildirdi.

ABD'nin Tibet'te görev yapan iki Çinli yetkiliye yaptırım kararı almasının ardından Çin'den misilleme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başdanışmanı Miles Maochun Yu ve Kongre-Yürütme Çin Komisyonu (CEEC) Müsteşar Yardımcısı Todd Stein'e yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada, Todd Stein ve Miles Yu Maochun'un aile üyeleriyle birlikte Çin'e girişlerinin yasaklanacağını ve Çin'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca ABD'li yetkililerin Çin'deki kişi veya kuruluşlarla temaslarının da yasaklanacağı belirtilirken, alınan yaptırım kararının Çinli yetkililere uygulanan yaptırıma yanıt niteliğinde olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi yaptırımları geri çekmeye çağırarak, "Tibet işlerinin tamamen Çin'in bir iç meselesi olduğunu ve ABD'nin buna müdahale etme hakkının olmadığını ve Çin'in iç işlerine büyük müdahalesinin Çin'in güçlü karşı önlemleriyle karşılanacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. ABD'yi yaptırımları geri çekmeye ve Tibet'in işlerine ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin doğumlu Yu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Washington'ın Çin'e karşı politikasının yeniden şekillendirilmesinde rol oynayan en önemli isimlerden biriydi.

Stein ise Çin'deki insan hakları ve hukuk devleti alanındaki gelişmeleri izleyerek yıllık raporlar hazırlayan komisyonda sorumluluk üstlenmişti.

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