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Teknoloji Duyurdular: ABD'deki seçimlerden önce Dünya’ya yaklaşacak
Teknoloji

Duyurdular: ABD'deki seçimlerden önce Dünya’ya yaklaşacak

NASA, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde, bir asteroidin Dünya’ya en yakın konuma geleceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:45:00 -
Duyurdular: ABD'deki seçimlerden önce Dünya’ya yaklaşacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

NASA'ya göre; ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, takvimler 2 Kasım'ı gösterirken, '2018 VP1' isimli bir asteroid Dünya’ya en yakın konuma gelecek.

Yapılan çıklamada, 2018 VP1’in saat 18.33’te (TSİ) Dünya’ya 384 bin kilometre mesafe yakınlıktan geçecek.

Dünya atmosferine girecek mi?

NASA, asteroidin Dünya atmosferine girme ihtimalinin yüzde 0.41 olduğunu bildirdi.

3 Kasım 2018 tarihinden beri takip edilen asteroit, yörüngeleri Dünya’nın yörüngesiyle kesişen asteroit grubu Apollo listesinde bulunuyor.

ABD’de ise 3 Kasım tarihinde başkanlık seçimleri yapılacak.

Göktaşı ne demek?

Uzaydan dünya yüzeyine düşen maddeler genel olarak göktaşı ya da meteor olarak adlandırılır. Dünya atmosferine giriş yaptıklarında çoğunlukla yeryüzüne ulaşamadan erirler.

Göktaşları nereden gelir?

Asteroit olarak da adlandırılan göktaşları, çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında bulunan Asteroit kuşağından gelir.

Bazı meteorlar da Dünya'nın uydusu Ay'dan ya da diğer bir gezegen olan Mars'tan da gelebiliyor.

Göktaşının yaşı ve kimyasal içeriği çözümlenerek geldiği yer belirlenebiliyor.

Göktaşı dünyaya çarparsa...

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi'nin ABD Kongresi için hazırladığı rapora göre; çapı 100 metreden fazla olan bir asteroid Dünya'ya çarparsa, insanoğlu için İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'da meydana gelen Tsunami, büyük yer sarsıntıları gibi felaketler, bu felaketlerle beraber ise onbinlerce ölüm yaşanabilir.

Çapı 25 ile 100 metre olan bir göktaşının düşmesi halinde kitlesel halde bir panik, bina yangınları, çok sayıda can kaybı ve yaralanmalar, haliyle kargaşa meydana gelebilir.

Çapı 10 ile 25 metre arasında olan bir meteorun Dünya'ya çarpması durumunda ise; göktaşının düştüğü yerde onlarca kilometre çapında hasar oluşabilir. Bölge halkı tahliye edilmez ise can kayıpları yaşanabilir.

Çapı 1 ila 10 metre arasında bir göktaşının Dünya'ya çarpması durumunda, cep telefonları veya internette aksamalar meydana gelebilir, maddi zararlar görülebilir.

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