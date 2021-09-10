Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
Galatasaray tarihinin en yaşlı başkanı olarak tanınan Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti.
Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Duygun Yarsuvat, 2020 yılının son dönemlerinde koronavirüse yakalanmış ve durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Yarsuvat, 25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.
Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi.
25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Duygun Yarsuvat, 2020 yılının son dönemlerinde koronavirüse yakalanmış ve bir süre hastanede tedavi görmüştü.
O dönem yaklaşık 1 hafta hastanede koronavirüs tedavisi gören Duygun Yarsuvat, sürecin devamında durumunun ağırlaşması sebebiyle entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı.
Duygun Yarsuvat daha sonra doktorların olumlu görüş vermesinin ardından taburcu edilmişti.
Ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray tarihinin en yaşlı başkanı
2 Ekim 2014 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olan ve 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray Başkanı olan Duygun Yarsuvat, seçilmiş en yaşlı başkan olarak tarihe geçmişti.