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Aktüel Duygu Delen'in annesi "intihar ihtimali"ne inanmıyor
Aktüel

Duygu Delen'in annesi "intihar ihtimali"ne inanmıyor

Anne Şenel Delen: - "Kızım hayat dolu, neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi" - "Kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:49:10 -
Duygu Delen'in annesi "intihar ihtimali"ne inanmıyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in annesi, "Kızım hayat dolu, neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi. Mehmet K. ile olan ilişkisi nedeniyle herhangi bir psikolojik bunalımı bulunmuyordu. Bu nedenle kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında genç kızın annesi Şenel ile babası Bülent Delen'in de bilgisine başvuruldu.

Cumhuriyet savcılığınca beyanı alınan anne Şenel Delen, olayı kızının arkadaşından telefonuyla öğrendiğini belirtti.

Kızı ile zanlının yaklaşık bir yıldır arkadaş olduklarını ve bunu Duygu'nun kendisine söylediğini ifade eden anne Delen, "Ramazan ayı içinde Duygu bana gelip Mehmet'ten ayrıldığını söyledi." dedi.

Delen, aynı tarihlerde bir gece saat 02.00 sıralarında evin önünde bir bağırma ve araç sesi duyduğunu anlatarak, "Aşağıdaki şahıs kendisini çimlere atıyordu. Taşkınlık gösteren hareketler sergiliyordu, tüm mahalleyi rahatsız etmişti. Duygu bana bunları yapanın Mehmet olduğunu söyledi." diye konuştu.

Bu olayın ardından kızından telefon numarasını alarak zanlıyı aradığını aktaran anne Delen, şöyle devam etti:

"Konuşmamızda kendisine Duygu'nun onu bu şekilde tanıtmadığını, yaptığının yanlış olduğunu, kendisini rezil ettiğini, bir daha böyle şeyler yapmaması gerektiğini söyledim. Kendisi bana özür içerikli mesajlar gönderdi ancak ben cevap vermedim. Mehmet K, bu olayı Duygu'ya 'babasının öğrenmesi ve Duygu'yu onlara vermemiz ve onları evlendirmemiz için yaptığını' anlatmış. Bu olaydan 2 ay sonra Mehmet K, kızımın gittiği etüt merkezine arabasıyla gidip orada da taşkınlık çıkarmış."

Delen, bu olaylar üzerine zanlının üvey annesi ile görüştüğünü, kadının Mehmet K. ile Duygu'nun nişanlarının yapılmasını istediğini ifade etti. Kızının yaşının küçük olması ve henüz üniversiteye gitmediği için bu teklife sıcak bakmadığını belirten anne Delen, daha sonra herhangi bir görüşmelerinin olmadığını kaydetti.

- "Zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu"

Duygu'nun daha önce şüpheli tarafından darbedilip edilmediğini bilmediğini aktaran Delen, "Kızım bana böyle bir şey anlatmadı ancak bir gün burnunda morluklar gördüm ve nasıl olduğunu sorduğumda kızım banyodan düştüğünü söyledi. Bunun üzerine kızımı hastaneye götürdüm hatta zaman zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu. Nasıl olduğunu sorduğumda bana arkadaşları ile şakalaştığını söylerdi." ifadelerini kullandı.

Şüpheli ile kızının arasında "açık giyinme" konusunda tartışma yaşandığını kızının kendisine söylediğini kaydeden Delen, "Hatta bu konu Mehmet K'nin annesi ile telefonda görüşürken de gündeme gelmişti. Ben de annesine kızımın kılık kıyafetine müdahale edilmesinin doğru olmadığını söylemiştim." diye konuştu.

- "Kızım hayat dolu, neşeli, sevecen birisiydi"

Kızının hayat dolu olduğunu vurgulayan Delen, "Kızım hayat dolu, neşeli, sevecen, dertlerini bana anlatabilen, sorunlarına dışarıda çözüm aramayan birisiydi. Mehmet K. ile olan ilişkisi nedeniyle herhangi bir psikolojik bunalımı bulunmuyordu. Bu nedenle kızımın kesinlikle intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Baba Bülent Delen de kızının neşeli birisi olduğunu asla intihar edecek birisi olmadığını söyledi.

- Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma dosyası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.


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