Duyanlar kulaklarına inanamıyor? Kaldırımın içindeki esrarengiz ses bakın ne çıktı
Hindistan’da bir sokakta mahalle sakinlerinin “içinden garip sesler geliyor” dediği kaldırımdaki bir çatlağın içinden 3 timsah çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.
Hindistan’da mahalleliler, çatlamış gibi görünen kaldırımda garip sesler duyduklarını anlattı. Yetkililere haber veren mahalleliler, daha yakından baktıklarında gördüklerine inanamadıklarını söyledi. 3 timsah, bir çıkış yolu arayarak yeraltından çatlaklar oluşturarak kaldırımdan geçti.
Yetkililer, sürüngenleri dağılmadan önce yakalamak için çaba gösterdi.
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