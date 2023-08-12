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Sosyal Medya Duyanlar kulaklarına inanamıyor? Kaldırımın içindeki esrarengiz ses bakın ne çıktı
Sosyal Medya

Duyanlar kulaklarına inanamıyor? Kaldırımın içindeki esrarengiz ses bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 13:57:00 -

Hindistan’da bir sokakta mahalle sakinlerinin “içinden garip sesler geliyor” dediği kaldırımdaki bir çatlağın içinden 3 timsah çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

Hindistan’da mahalleliler, çatlamış gibi görünen kaldırımda garip sesler duyduklarını anlattı. Yetkililere haber veren mahalleliler, daha yakından baktıklarında gördüklerine inanamadıklarını söyledi. 3 timsah, bir çıkış yolu arayarak yeraltından çatlaklar oluşturarak kaldırımdan geçti.

Yetkililer, sürüngenleri dağılmadan önce yakalamak için çaba gösterdi.

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