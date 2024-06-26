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Yaşam Duyanlar kendilerini tutamadı! Muhtar köyün su ihtiyacına yetişemeyince böyle isyan etti
Yaşam

Duyanlar kendilerini tutamadı! Muhtar köyün su ihtiyacına yetişemeyince böyle isyan etti

Yeniakit Publisher
2024-06-26 16:30:00 -
Duyanlar kendilerini tutamadı! Muhtar köyün su ihtiyacına yetişemeyince böyle isyan etti

Çorum Gazipaşa köyünün muhtarı eline mikrofonu alıp isyan etti. Camiden yükselen sesler köylüleri gülümsetti.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyünde, Kurban Bayramı dolasıyla nüfusun yükselmesi ile musluk suyu yetmez hale geldi. Yaşanan olay üzerine köy muhtarı Muttalip Gül, caminin ezan sisteminden yaptığı anonsla duruma isyan etti. 24 saat su motorların çalıştığını, ancak suyun yetersiz kaldığını dile getiren Gül'ün, “Yazık günah. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapılarınızın önünde su patlağı oluyor söylemiyorsunuz. İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz burada durup suyu kullanıyorsunuz. Salatalığınızı yiyorsunuz, domatesini yiyorsunuz, ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık kalmıyor, komşular. 24 saat motor çalışıyor. Bu köye su inmiyor. Yazık günah, insanı isyan ettiriyorsunuz. Ondan sonra, diyorsunuz ki 'muhtar köye bakmıyor, muhtar suları akıtmıyor.' Vallahi yazık, yakışmıyor bu köye” sözleri köydeki vatandaşları gülümsetti.

Caminin ses minaresini kullanarak duruma tepki gösteren köy muhtarının isyan ettiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

"Bu tür anonsları diğer köy muhtarlarının da yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum”

O anlarla ilgili konuşan Muhtar Gül, yaz mevsiminde köyde nüfusun artmasıyla birlikte su sorunu yaşandığını söyledi. Su kullanımına dikkat çekmek amacıyla anons yaptığını dile getiren Gül, “Yapılan anonstan sonra köylülerimiz de çağrımızı dikkate aldı. Suda toparlanma oldu. Bu tür anonsları diğer köy muhtarlarının da yapmasının faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

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