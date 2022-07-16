Duy Beni Bekir kimdir? Duy Beni dizisinde Bekir karekteri kim?

Star TV’de ekranlara gelen Duy Ben dizisinde tam bir rezalet yaşandı. Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir gibi isimleri barındıran ve Star TV'de yayımlanan 'Duy Beni' dizisinin bir sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Dizide, maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Söz konusu sahne kısa sürede Twitter'da gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi. İzleyiciler, toplumun ahlakını bozan ve genç nesilere kötü örnek teşkil eden böyle dizilere neden izin verildiği konusunda RTÜK’e eleştiriler söz konusu.

Duy Beni Bekir kimdir?

Duy Beni dizisinde Bekir karekterini Taha Bora Elkoca oynakta.

Taha Bora Elkoca kimdir?

1999, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Son olarak Çatlak filminde yer almıştır. Black Listt oyuncusu Taha Bora Elkoca, 2020 yılından itibaren Çatlak, Duy Beni gibi çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Taha Bora Elkoca hangi dizilerde oynadı?

Duy Beni (Bekir, TV Dizisi 2022)

Çatlak (Yusuf, Sinema Filmi 2020)