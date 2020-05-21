  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Kimlere seyahat izin belgesi verilmiyor? 65 yaş üstü herkes seyahat izin belgesi alır mı?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? | 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuru

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye

Ürküten koronavirüs itirafı: Bunu yapmak imkansız!
için kalan
Aktüel

Duvarda saklanan altınları çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi teyzesiyle birlikte yengesine ait duvar içerisinde saklı olan altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:20:46 -
Duvarda saklanan altınları çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi teyzesiyle birlikte yengesine ait duvar içerisinde saklı olan altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs Çarşamba günü Karadiken Mahallesinde meydana gelen olayda, H.B. isimli kadın, evinin biriketli duvarının içerisine ağzı alçı ile kapatılarak sakladığı 50 gramlık 6 adet 110 bin TL değerinde altın bileziklerini çalındığını fark etti.


H.B. adlı kadın durumu jandarmaya bildirdi. Evde inceleme yapan Tarsus İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ve Tarsus Jasat Timleri, hırsızlık olayının aileden birileri tarafından yapıldığını tespit etti.


Ekipler, H.B. adlı kadın, görümcesi Z.A. ile teyzesi M.A. adlı kişilerle birlikte 1 ay önce Tarsus’a geldikleri kuyumcudan 1 adet altın bileziğini bozdurduğunu tespit etti. Ekipler, ilçede bulunan 35 kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerden M.A ve Z.A isimli kadınların altın bileziğinin olmadığı yönünde bilgi elde etti. Gözaltına alınan şüpheli M.A ile yapılan görüşmede altınları Z.A.’nın yönlendirmesi neticesinde kendisinin çaldığını söylediği öğrenildi. M.A. adlı şüphelinin altın bileziklerden bir tanesini Z.A. ile bozdurduğunu ve parasını paylaştıklarını 1 adet altın bileziğin halen kendisinde olduğunu, 4 adet altın bileziği de gönül ilişkisi olduğu R.G. isimli şahsa verdiğini itiraf ettiği belirtildi. Çalınan bilezikler jandarma ekipleri tarafından H.B. adlı kadına teslim edilirken, şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı