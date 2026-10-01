Düşündü, tekerlekli sandalye hareket etti! Chery’den akıllı mobilitede yeni ufuk

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, mobilite alanındaki teknoloji yatırımlarını yapay zekâ, robotik ve akıllı yaşam çözümleriyle genişletiyor. Chery Group’un somutlaşmış yapay zekâ ve robotik teknolojileri markası AiMOGA tarafından geliştirilen beyin kontrollü tekerlekli sandalye, Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Global Brain-Computer Interface and Healthcare Innovation Scenario Competition’da spor tipi tekerlekli sandalye kategorisinde birinciliğe ulaştı.

EEG sinyallerini hareket komutlarına dönüştüren sistem, yarışma parkurunu 2 dakika 16 saniyede tamamlayarak ikinci sıradaki ekibin 17 saniye önünde finişe ulaştı. Yüzde 95’in üzerinde komut algılama doğruluğu ve üç saniyenin altında tepki süresi sunan teknoloji, lidar ve derinlik kameralarıyla desteklenen güvenlik özellikleriyle de öne çıktı.

Zorlu parkurda beyin sinyalleriyle birincilik

Gerçek kullanım senaryolarındaki performansı değerlendirmeyi amaçlayan yarışmada katılımcılar, EEG sinyallerini algılayan ekipmanlar aracılığıyla tekerlekli sandalyeleri yalnızca beyin sinyallerini kullanarak yönlendirdi. AiMOGA’nın geliştirdiği sistem, kullanıcının EEG sinyallerini analiz ederek ileri hareket, dönüş ve yön değiştirme gibi temel komutları gerçekleştirdi.

Sistemin temelinde, invaziv olmayan sekiz kanallı EEG sinyal toplama teknolojisi bulunuyor. Kullanıcının ekranda gösterilen yön komutlarına odaklanmasıyla ortaya çıkan beyin sinyalleri analiz edilerek ileri, geri, sağ, sol ve dur komutlarına dönüştürülüyor. Sistem, bu komutları yüzde 95’in üzerinde doğrulukla algılarken işlem süresini de üç saniyenin altında tutabiliyor.

Tekerlekli sandalyenin tam donanımlı versiyonunda lidar ve derinlik kameraları da yer alıyor. Söz konusu teknolojiler haritalama, engel algılama ve güvenli kaçınma fonksiyonlarını destekliyor. Dokunmatik ekran, acil durdurma sistemi ve manuel kontrol seçeneği ise farklı kullanım koşullarında ek güvenlik imkânı sağlıyor.

Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni kullanım alanları

AiMOGA’nın geliştirdiği teknoloji, bilinci açık olmasına rağmen uzuv hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin mobilite ekipmanlarıyla farklı bir etkileşim kurmasına imkân sağlayabilecek bir teknoloji alanına işaret ediyor. Beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin gelecekte hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım tesisleri ve ev ortamları gibi farklı alanlara uyarlanabileceği değerlendiriliyor.

Bu gelişme, Chery Group’un otomotiv teknolojilerinden elde ettiği birikimi farklı yaşam senaryolarına taşıma yaklaşımının da bir örneğini oluşturuyor. Grup; yapay zekâ, robotik ve akıllı yaşam çözümlerini mobilite ekosisteminin tamamlayıcı unsurları olarak konumlandırarak teknolojinin otomobilin ötesindeki kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Chery International User Summit 2026’da geniş teknoloji ekosistemi

AiMOGA’nın yarışmadaki başarısı, Chery Group’un 19-24 Ekim tarihleri arasında Çin’deki genel merkezinde gerçekleştireceği Chery International User Summit 2026 öncesinde grubun teknoloji ekosisteminin ulaştığı kapsamı da ortaya koyuyor. Global kullanıcıları, iş ortaklarını ve medya temsilcilerini bir araya getirecek zirvede; aile mobilitesinden hibrit teknolojilere, outdoor yaşamdan yapay zekâ ve robotik destekli akıllı yaşam çözümlerine kadar farklı alanlardaki çalışmalar sergilenecek.

Zirvede Chery, “Together. For Family” yaklaşımı doğrultusunda aile mobilitesine yönelik vizyonunu aktaracak. OMODA | JAECOO ise teknoloji, crossover tasarım ve kullanıcılarla birlikte geliştirme yaklaşımı üzerinden geleceğin mobilitesine odaklanacak. iCAUR, outdoor yaşam ve farklı kullanım senaryolarına yönelik mobilite çözümlerini öne çıkarırken, AiMOGA robotik ve akıllı yaşam uygulamalarını gündeme taşıyacak.

OMODA | JAECOO tarafında gerçekleştirilecek Infinity Night ve OMODA Super Hybrid Marathon etkinliklerinde SHS (Super Hybrid System) ve SIAS (Super Intelligent AI Space) teknolojileri öne çıkacak. AiMOGA Global Business Conference ise somutlaşmış yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin yanı sıra bu çözümlerin gerçek yaşam senaryolarındaki uygulamalarına odaklanacak.

Chery Group, akıllı otomobiller, hibrit teknolojiler, outdoor mobilite, yapay zekâ ve robotik sistemleri aynı inovasyon ekosisteminde bir araya getirerek “akıllı mobiliteden akıllı yaşama” uzanan teknoloji vizyonunu ortaya koyuyor.