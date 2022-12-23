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Dünya Düşmanlıklarını artık saklamıyorlar! Reuters'ın iş ilanındaki tek kriter 'Erdoğan'
Dünya

Düşmanlıklarını artık saklamıyorlar! Reuters'ın iş ilanındaki tek kriter 'Erdoğan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye olan düşmanlıklarını artık açıktan açığa gösteren İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, iş ilanındaki kriterle skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 18:55:00 -
Düşmanlıklarını artık saklamıyorlar! Reuters'ın iş ilanındaki tek kriter 'Erdoğan'

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters tarafından yayınlanan bir iş ilanında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı açıkça ortaya koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgede iddialı diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdüğü vurgulanan ilanda, Reuters açıkça Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberlere imza atan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan düşmanı eleman arıyorlar

Erdoğan düşmanlığını bu kez yayınladığı bir ilanda gösteren Reuters, söz konusu ilanda açıkça Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini arandığını duyurdu.

"Türkiye'yi iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü"

Reuters'ın skandal ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarda olduğu yirmi yılda Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak ve Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgede iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü.

Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde tekrar seçilmesini tehdit eden, yüksek enflasyon ile Türk Lirasının darbeler aldığı dönemeçte derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek, güçlü yazma ve rapor etme becerilerine sahip bir kişiye ihtiyacımız var."

Reuters muhabiriyle arasında geçen diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında katıldığı BM Genel Kurul toplantısında "Biden ile görüşmeyi diler miydiniz?" diye soran Reuters muhabirine "Yok niye? O Biden ise ben de Erdoğan'ım" sözleriyle yanıt vermişti.

 

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