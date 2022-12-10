Düşenin dostu olmaz dedikleri bu olsa gerek!

Yaptığı açıklamalar nedeniyle Manchester United'ta sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun üzerine oynanmaya devam ediyor.

Dün oynanan Hollanda-Arjantin maçının ardından Manchester United resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım pes dedirtti. Ronaldo'nun efsaneleştiği kulüp olan Manchester United'ın paylaştığı fotoğraf herkesin büyük tepkisini çekti.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Ronaldo yeni takım arayışlarına başlamıştı. Dünya Kupası nedeniyle Portekiz ile birlikte olan yıldız oyuncuya Manchester United cephesinden akla hayale gelmeyecek bir paylaşım yapıldı.

MESSI FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

Yıllardır süregelen Messi/Ronaldo kıyaslaması tüm dünyada bilinirken, Manchester United sayfası kendi oyuncuları olan Lisandro Martinez'in Messi ile olan fotoğrafını paylaşarak tebrik etti. Fotoğrafta Messi'nin yer alması Manchester kulübünün amacını gözler önüne serdi. Sadece Ronaldo hayranları tarafından değil birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası Manchester kulübü epey taraftar kaybetti.