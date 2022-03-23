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Dünya Düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu!
Dünya

Düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu!

Çin'de düşen yolcu uçağına ait kara kutulardan birinin bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 13:43:00 - 2022-03-23 13:43:56
Düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu!

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), düşen uçağa ait iki kara kutudan birinin bulunduğunu duyurdu. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçak düştüğü sırada tehlikeli hava koşullarının olmadığı belirtildi.

China Eastern Havayolları şirketine ait 9’u mürettebat 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı pazartesi günü öğleden sonra Wuzhou kentinde dağlık bir alana düşmüştü. Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, havayolu şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, uçağın enkazının bulunduğu bölgede şu ana kadar kimsenin kurtulmadığı belirtilmişti.

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