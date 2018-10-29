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Düşen uçağı son anda kaçıran yolcu konuştu

Endenozya'da içindeki 188 yolcusuyla birlikte düşen yolcu uçağını son anda kaçırarak ölümden dönen Pak Endang, konuştu. Endang, "Trafik nedeniyle uçağı kaçırdım. Uçakta arkadaşım vardı ona mesaj attım ama cevap gelmedi" dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:11
Düşen uçağı son anda kaçıran yolcu konuştu

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. İçinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağa bilet alan ve uçağı kaçırarak ölümden dönen Pak Endang, ''Trafik nedeniyle uçağı kaçırdım. Uçakta arkadaşım vardı ona mesaj attım ama cevap gelmedi.'' diye konuştu.

6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumundan (BASARNAS) yapılan açıklamada, Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı yolcu uçağının, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü ifade edildi. 8 kişilik mürettebat ve ikisi bebek 181 yolcu taşıyan uçağın enkazının bulunduğu bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

300 kişilik arama ekibi

Uçağın enkazı Batı Cava'nın Karawang bölgesi açıklarında bulundu. Bölgedeki balıkçılar dahil 300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçağı son anda kaçıran yolcu konuştu

Düşen uçağa bileti olan ve uçağı son anda kaçıran Pak Endang havaalanında gazetecilere konuştu. Endang'ın olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

''Sabah 06.30'da yaşandı her şey. Trafik nedeniyle uçağı kaçırdım. Ben havaalanına geldiğimde uçak kalkmıştı. Uçakta arkadaşım vardı ona mesaj attım ama cevap gelmedi.'

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:11
  1. Cakarta
  2. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu
  3. BASARNAS
  4. Lion Havayolları
  5. Endonezya

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