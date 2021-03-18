  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Düşen helikopterde şehit olan askerler için Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu
Gündem

Düşen helikopterde şehit olan askerler için Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 4 Mart'ta kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan askerler için Çekmece köyündeki Ayasofya Camii'nde mevlit okutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:36:00 -
Düşen helikopterde şehit olan askerler için Ayasofya Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde çelenklerin sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Pınarbaşı ve Karşıyaka mahallelerindeki şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesinin ardından, 4 Mart'ta Bingöl'den kalkan ve Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için Çekmece köyündeki Ayasofya Camii'nde mevlit okutuldu.

Kaymakam Tekin Erdemir, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopter kazasında değerli vatan evlatlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Helikopterin düştüğü köyde mevlit programı düzenlediklerini aktaran Erdemir, vatanları için canlarını feda eden şehitleri minnetle yad ettiklerini söyledi.

Programa Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Naci'nin ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası oyuncu Ezgi Mola'dan bomba bir ifşa geldi.
Eski danışmanı sürpriz iddiayı duyurdu! Abdullah Gül kararını resmen verdi
Siyaset

Eski danışmanı sürpriz iddiayı duyurdu! Abdullah Gül kararını resmen verdi

Korkusuz gazetesi yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çarpıcı bir i..
Son dakika koduyla duyurdular! Orta Doğu’da büyük saldırı, Bakana suikast düzenlendi
Dünya

Son dakika koduyla duyurdular! Orta Doğu’da büyük saldırı, Bakana suikast düzenlendi

Dünya basınına son dakika kodlu olarak duyurulan gelişmede Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Abdulnasır el-Vali’ye suikast girişiminde bulunulduğu b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay