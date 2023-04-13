Düşen göktaşını bulana 25 bin dolar ödül!

Maine'deki bir müze, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınırına inmeden önce gökyüzünde iz bırakan bir uzay taşının kalıntıları için 25 bin dolar teklif ediyor.

Güpegündüz görülebilen ve bir ses patlaması yaratan ateş topu, radar tarafından tespit edildi.

NASA'nın Astromalzemeler Araştırma ve Keşif Bilimi (ARES) Laboratuvarı, Calais yakınlarında meteor parçalarının bulunabileceği "dağılmış alanı" hesapladı.

25 bin ödül, 1 kilogram veya daha fazla olarak bulunan ilk göktaşı parçası için verilecek.

Ancak, müzenin "boyutu ne olursa olsun" herhangi bir örnek için ödeme yapabileceği açıklandı.

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