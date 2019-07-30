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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:52
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-DUS ile 2019-STS Diş Hekimliği 29 Eylül'de uygulanacak.

Adaylar, başvurularını 8 Ağustos'a kadar yapabilecek. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:52
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