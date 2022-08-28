DUS 2022 başvuruları ne zaman son? 2022 DUS başvuru sayfası | 2022-DUS başvuru ücreti

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı başvuruları açıldı. Başvuru işlemlerini henüz tamamlamayanlar ‘DUS başvuruları ne zamana kadar yapılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

DUS nedir?

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı olan DUS; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencileri objektif kriterlere göre seçmek için yapılacak olan bir sınavdır.

DUS 2022 başvuruları ne zaman son? 2022 DUS başvuru sayfası

2022-DUS başvuruları 26 Ağustos'ta başladı. Başvurular 5 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Sınav 16 Ekim Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek. Sonuçlar ise 9 Kasım'da ilan edilecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden alınıyor.

2022-DUS başvuru ücreti nedir?

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı.

DUS sınav ücretinin hangi bankalara yatırılacağı konusunda ÖSYM’nin yaptığı açıklamada, “Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (odeme.osym.gov.tr/)” ifadeleri yer aldı.