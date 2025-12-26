Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bozulan kirli ittifak, Süveyda’daki olayların gerçek yüzünü mü gösteriyor?

Suriye’nin güneyindeki Süveyda (Süveyde) bölgesinde Dürzi grupların Esad rejimine karşı yükselttiği sesin ardındaki asıl nedenin, milyarlarca dolarlık Captagon ticareti olduğu iddia ediliyor. Bölgedeki hareketliliğin siyasi bir başkaldırıdan ziyade, bozulan bir "kaçakçılık ortaklığına" dayandığı öne sürülüyor.

Bölgedeki yerel Dürzi baronlar, bugüne kadar rejimle anlaşmalı olarak ürettikleri uyuşturucuyu Ürdün üzerinden Körfez dünyasına pazarlıyordu. Ancak yeni Şam yönetiminin uyuşturucu trafiğine karşı net bir duruş sergilemeye başlaması ve Ürdün Hava Kuvvetleri'nin Süveyda’daki Dürzi uyuşturucu depolarını yerle bir etmesi, milyarlarca dolarlık rantı bitirdi.

Rant Kavgası: Ortaklık Neden Bozuldu?

İddialara göre, bugüne kadar Esad rejimi ile uyum içinde çalışan bazı yerel gruplar, Captagon üretimini ve bu uyuşturucunun Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine sevkiyatını birlikte yürütüyordu. Ancak son dönemde rejimin uluslararası baskılar ve normalleşme adımları kapsamında uyuşturucu trafiğine kısıtlamalar getirmesi, bölgedeki yerel çetelerin tekerine çomak soktu.

Ürdün Hava Kuvvetleri Devreye Girdi

Olayların fitilini ateşleyen en somut gelişme ise Ürdün’ün operasyonları oldu. Ürdün Hava Kuvvetleri, sınır hattında uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapan Dürzi çetelere ait depoları doğrudan hedef alarak vurdu. Bu operasyonlar, bölgedeki illegal ağın can damarını kesti.

"Kendi Polisimiz" Maskesi Altında Kaçakçılık

Süveyda’da yükselen "özerklik" ve "kendi güvenlik birimlerimizi kuralım" taleplerinin altında yatan temel motivasyonun, denetimsiz bir kaçakçılık koridoru oluşturmak olduğu savunuluyor. Şam’ın kontrolünden tamamen çıkmak isteyen grupların, bölgeyi bir "narko-kale" haline getirerek sevkiyatı eski hızına kavuşturmayı hedeflediği belirtiliyor.