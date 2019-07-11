Duruş bozukluklarını düzeltmeye yardımcı egzersizler

Monoton bir hayat, teknoloji bağımlılığı, uzun soluklu ve oturarak yapılan işler, vücudunuzdaki dengeleri alt üst edebilir. Boyun, kalça, sırt ve bel bölgesinde oluşan ağrılar, duruşunuzun ozulduğunu işaret eden ağrılardır. Hatta bazı durumlarda iç organlara baskı uygulayarak, farklı türden rahatsızlıklara birle sebebiyet verebilir. Örneğin nefes almada zorluk ve skolyoz gibi...

Bu sese bir an önce kulak vermeli ve dur demelisiniz!

Duruş bozukluğunu düzeltmeye yardımcı egzersizler

-Ellerinizi arka kısımda kenetleyerek başınızın üstüne doğruyavaşça getirin. 5 kere uyguladıktan sonra 3 seti tamamlamaya çalışın. Durumunuza göre sayılarda artış ve azalma yapabilirsiniz.

-Duvara sırtınızı yaslayın. Kollarınızı sağ ve sol yne uzatarak; yukarı ve aşağı doğru hareket ettirirken, uzanabileceğiniz en uç noktalara uzanmaya çalışın.

-Ellerinizi alnınıza dayadıktan sonra, başınızla bir miktar kuvvet uygulayarak kendinizi öne doğru itin. Boynunuz acımaya başladığında durun. İlk birkaç sefer bu şekilde devam edin ve ardından 10 - 20'şer saniyelik 3'er set yapın. Kendi durumunuza göre sayıları ayarlayabilirsiniz.

-Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Bacaklar sabit şekilde, gövdenizi sağa ve sola olacak şekilde döndürün. Klasik bir gevşeme hareketi olmasına rağmen, kemiklerinizde oldukça büyük bir rahatlama oluşmasına sebebiyet verecektir.

-Yerde ayaklarınızı uzatarak oturun. Ardından parmak uçlarınızı ellerinizle tutmaya çalışın. İlk çalışmaları dayanabildiğiniz yere kadar götürün. Ardından kendinize -durabildiğiniz ve dayanabildiğinizin biraz üzerinde- sayı belirleerek 3 set bu duruşu tekrarlayın.

Bu egzersizlere ek olarak akşamları bir süre yürüyüş ve sabah kalkar kalkmaz yapmanız gereken birkaç esneme hareketiyle bütünleyebilirsiniz. Duruş bozukluğu sebepleri ve diğer egzersizleri oldukça geniş bir konudur. Durumunuz ciddi ise en kısa sürede bir doktora başvurmanız gerekebilir.

Sağlıcakla kalın...