Uyanır uyanmaz yapmanız gereken egzersizler

Monoton ve çok yoğun bir yaşantınız varsa mutlaka sabahları dinç kalkmak için egzersiz yapmalısınız. Eğer gününüzü spora ayıramıyor ama çok da spora ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız, yatağın içerisinde egzersiz yapmanız mümkün.

1 - Derin nefesler

Uyandığınız da gözünüzü dahi açmadan yapacağınız bu egzersiz, bütün vücudun nefes almasını ve organlarınızın düzenli çalışmasını sağlayacaktır.

* Üç'er set halinde 15'er defa derin nefesler alın.

2 - Bisiklet hareketi

Özellikle oturarak çalışan kişilerin bacak kaslarındaki zayıflığı azaltabilmeleri için bu egzersizi devamlı yapmaları gerekir.

* Sırtüstü yatarak bacaklarınızı havaya kaldırıp, bisiklet çevirirmiş gibi eklemlerinizden hareket ettirin. Tempolu şekilde 3 set olarak 1'er dakika aralıklarla bu harekete devam edin.

3 - Plank

Sırt ve özellikle göbek bölgenizin çalışmasına yardımcı olan bu hareket sırtınızdaki ağrıları ve göbek bölgenizdeki yağlanmaları azaltır.

* Yüzüstü uzanıp kollarınızı omuz genişliğinde açarak dirseklerinizden destek alarak -parmak uçlarınız karşıyı gösterecek şekilde- üzerinde vücudunuz düz olacak şekilde sabit durun. Etkisini hemen hissetmeye başlayacağınız bu hareketi 3 set 1'er dakika aralıklarla yapın.

4 - Gerilme

Kaslarınızın açılması için olabildiğince gerilmeye çalışın ve kendinize gülümseyin.