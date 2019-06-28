Uyanır uyanmaz yapmanız gereken egzersizler
Sabahları dinç kalkmak ve gününüzü zinde geçirmek için harika bir spor planı..28 Haziran 2019 Cuma 14:33
Monoton ve çok yoğun bir yaşantınız varsa mutlaka sabahları dinç kalkmak için egzersiz yapmalısınız. Eğer gününüzü spora ayıramıyor ama çok da spora ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız, yatağın içerisinde egzersiz yapmanız mümkün.
1 - Derin nefesler
Uyandığınız da gözünüzü dahi açmadan yapacağınız bu egzersiz, bütün vücudun nefes almasını ve organlarınızın düzenli çalışmasını sağlayacaktır.
* Üç'er set halinde 15'er defa derin nefesler alın.
2 - Bisiklet hareketi
Özellikle oturarak çalışan kişilerin bacak kaslarındaki zayıflığı azaltabilmeleri için bu egzersizi devamlı yapmaları gerekir.
* Sırtüstü yatarak bacaklarınızı havaya kaldırıp, bisiklet çevirirmiş gibi eklemlerinizden hareket ettirin. Tempolu şekilde 3 set olarak 1'er dakika aralıklarla bu harekete devam edin.
3 - Plank
Sırt ve özellikle göbek bölgenizin çalışmasına yardımcı olan bu hareket sırtınızdaki ağrıları ve göbek bölgenizdeki yağlanmaları azaltır.
* Yüzüstü uzanıp kollarınızı omuz genişliğinde açarak dirseklerinizden destek alarak -parmak uçlarınız karşıyı gösterecek şekilde- üzerinde vücudunuz düz olacak şekilde sabit durun. Etkisini hemen hissetmeye başlayacağınız bu hareketi 3 set 1'er dakika aralıklarla yapın.
4 - Gerilme
Kaslarınızın açılması için olabildiğince gerilmeye çalışın ve kendinize gülümseyin.
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