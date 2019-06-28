0553 313 94 23

Uyanır uyanmaz yapmanız gereken egzersizler

Sabahları dinç kalkmak ve gününüzü zinde geçirmek için harika bir spor planı..

28 Haziran 2019 Cuma 14:33
Uyanır uyanmaz yapmanız gereken egzersizler

Monoton ve çok yoğun bir yaşantınız varsa mutlaka sabahları dinç kalkmak için egzersiz yapmalısınız. Eğer gününüzü spora ayıramıyor ama çok da spora ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız, yatağın içerisinde egzersiz yapmanız mümkün.

1 - Derin nefesler 

Uyandığınız da gözünüzü dahi açmadan yapacağınız bu egzersiz, bütün vücudun nefes almasını ve organlarınızın düzenli çalışmasını sağlayacaktır.

* Üç'er set halinde 15'er defa derin nefesler alın.

 

2 - Bisiklet hareketi

Özellikle oturarak çalışan kişilerin bacak kaslarındaki zayıflığı azaltabilmeleri için bu egzersizi devamlı yapmaları gerekir.

* Sırtüstü yatarak bacaklarınızı havaya kaldırıp, bisiklet çevirirmiş gibi eklemlerinizden hareket ettirin. Tempolu şekilde 3 set olarak 1'er dakika aralıklarla bu harekete devam edin.

 

3 - Plank

Sırt ve özellikle göbek bölgenizin çalışmasına yardımcı olan bu hareket sırtınızdaki ağrıları ve göbek bölgenizdeki yağlanmaları azaltır.

* Yüzüstü uzanıp kollarınızı omuz genişliğinde açarak dirseklerinizden destek alarak -parmak uçlarınız karşıyı gösterecek şekilde- üzerinde vücudunuz düz olacak şekilde sabit durun. Etkisini hemen hissetmeye başlayacağınız bu hareketi 3 set 1'er dakika aralıklarla yapın.

 

4 - Gerilme

Kaslarınızın açılması için olabildiğince gerilmeye çalışın ve kendinize gülümseyin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:33
  1. sabah egzersizler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    1. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    2. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    3. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    4. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    5. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    6. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    7. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    8. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    9. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    10. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    11. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    12. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    13. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    14. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    15. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    16. Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren..
    17. Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kır
    18. Mardinli çocukları sevindirdi
    19. Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren..
    20. Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!