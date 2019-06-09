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Duruş bozuklukları neden olur? Duruş bozuklukları için egzersiz önerisi

Oturarak çalışan kişilerin yüzde 90'ı bu sorunla başa çıkmaya çalışıyor.

09 Haziran 2019 Pazar 00:30
Duruş bozuklukları neden olur? Duruş bozuklukları için egzersiz önerisi

Duruş bozukluğu; sürekli oturarak çalışmak, saatlerce aynı pozisyonda durmak ve vücut şekli dışında duruş sergilemenin sonucunda meydana gelir. 

Bu soruna yakalanmamak için;

  • Oturduğunuz yerie kendi duruşunuza göre ayarlayın. 
  • Çalıştığınız işe eğilmek yerine, işi kendinize yaklaştırın.
  • Ortopedik eşyalar kullanın.
  • Dik durmaya özen gösterin.
  • Saatlerce aynı pozisyonda bulunmayın. Ara sıra hareket edin.

Duruş bozukluğu için yapılması gereken egzersizler

Vücudunuzun hareket etmesi, kemikler için oldukça önemlidir. Kemiklerinizin duruşunun değişmemesi ya da kireçlenmeyle karşılaşmamak için egzersiz yapmak şart. 

Egzersiz 1

Sırtınızı duvara yaslayın. Kollarınızı havaya kaldırıp başınızın üstünde birleştirin. 

Kollarınızı kırmadan, kolunuzun tamamıyla güç uygulayarak, yukarı ve aşağı hareket ettirin.

Kollarınızın ve omurganızın düz bir yüzeyde hareket etmesi, kemiklerinizin bir nevi rotasını belirleyecektir ve doğru yönde açılacaklardır.

 

Egzersiz 2

Sağ elinizi duvara yaslayın. Sağ ayağınızı duvarın dibine yaslayın. Sağ hiçbir uzvunuzu hareket ettirmeden geriye doğru gerilin ve kürek kemiklerinizin birleştiğini hissedin.

Göğüs kaslarınızı çalıştırmak için de sol kolunuzu yukarı-aşağı hareket ettirin.

 

Egzersiz 3

İki elinizi birbirine yapıştırın ve omuzlarınızı dairesel hareketlerle çevirmeye başlayın. 3 sefer 10'ar defa yapmanız yeterli olacaktır.

 - Bunların dışında duruşunuza ve hareketlerinize devamlı dikkat etmelisiniz. Ciddi sorunlar yaşadığınızda en kısa süre içinde bir uzmana başvurun.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 00:30
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