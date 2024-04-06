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Gündem Durup dururken Erdoğan’a böyle sarıldı
Gündem

Durup dururken Erdoğan’a böyle sarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 10:27:00 -

Kadir Gecesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bir ara kendisine sevgi seli gösteren çocukla sarılarak sohbet etti. Samimi anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programına katıldı.

 

Erdoğan, Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutlayarak, ”Küresel emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır. İslam ülkelerinin sahip olduğu altının, petrolün, madenin ve diğer yeraltı yer üstü kaynaklarının rantını o zenginliklerin asıl sahipleri değil eski sömürgeci güçler yemektedir” dedi.

 

“İyi bir Müslüman, çok iyi bir insan olmayı Kuranı Kerim'den ve yürüyen Kur'an olan Hazreti Peygamber efendimizin örnek hayatından öğrendik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri tebrik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

MİNİK HAYRANI BOYNUNA SARILDI

Erdoğan bir ara minik bir hayranıyla yan yana geldi. 5-6 yaşlarında olduğu düşünülen çocuk Erdoğan'ın yanına gelerek boynuna sarıldı.

 

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sevgi gösterisine aynı şekilde yanıt veren Erdoğan çocukla fotoğraf çektirerek sohbet etti. O anlar kameralara yansıyarak geceye damga vurdu.

 

BİRİNCİLİK HAFIZ MUHAMMED ESED CAN'IN OLDU

Öte yandan TRT tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın büyük finali Kadir Gecesi'nde yayınlandı. 7 yarışmacı, jüri önünde ter dökerken bu yılın birincisi Hafız Muhammed Esed Can oldu.

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