Durun kavga etmeyin, yok birbirinizden farkınız: Vesayetçilerden dün Fatih Altaylı özür diliyordu bugün Ahmet Hakan!

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Hürriyet'in haber sitesinde, önceki gün, 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisine ilişkin, 'Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı' başlıklı bir haber yayımlandı. Yayımlanan haber kısa süre manşette kaldıktan sonra geri kaldırıldı.

Hakan, vesayetçilerden özür diledi!

Ahmet Hakan bugünkü yazısına vesayetçi amirallerden özür dileyerek başladı. 'Hürriyet’in yayıncılık anlayışına ters bir haber' başlığı ile söze giren Hakan, "Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz." ifadelerini kullanarak önce gazeteciliğini güzelledi. Ardından da şu ifadelerle vesayetçi amiral eskilerinden özür diledi: "Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber. Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu. İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber. Fark eder etmez derhal yayından çektik. Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu. Buradan açıkça ilan ediyorum: Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak. Tüm bunların erdeminin farkındayız. Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz."

'Yediğiniz haltlardan çok hepimizi aptal zannetmenize bozuluyorum'

Ahmet Hakan'a tepki ise Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'dan geldi. "Yanlışlıkla yazdık falan deyip özür dilemen kurtarmaz." diyen Altaylı, " 'Medyada göreceksiniz' dendikten 15 dakika sonra medyada gösterdiğiniz şeyin yanlışlık olduğuna değil bizi, annenizi bile inandıramazsınız. O yüzden bizi ahmak yerine koymaktan vazgeçiniz. Yediğiniz haltlardan daha çok hepimizi aptal zannetmenize bozuluyorum." ifadelerini kullandı.

Altaylı da FETÖ'den özür dilemişti!

Fatih Altaylı'nın vesayetçilerden özür dileyen Ahmet Hakan'a tepkisi, kendisinin 2009 yılında, henüz darbe girişiminde bulunmamış FETÖ'den özrünü akıllara getirdi. Fatih Altaylı'nın genel yayın yönetmenliğindeki Habertük Gazetesi, 20 Mart 2009 yılındaki manşetinde 'F Tipi astsubayın fişleme itirafları' başlığını kullanmıştı. Hilal Kaplan'ın Habertürk canlı yayınında, Habertürk yönetimi ile FETÖ'nün ilişkilerini hatırlatmasından sonra stüdyo buz kesmişti.

FETÖ'nün baskısı sonrasında özür dilediler

Habertürk'ün internet sitesinde 2009 yılında yayınlanan bir haberde, "F tipi astsubayın fişleme itirafları" başlıklı bir haberle FETÖ'nün bir kumpası haberleştirilmiş, ancak yarım gün içinde heaberturk internet sitesinden bu haber kaldırılmıştı. Çünkü FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın internet sitesi, manşetinden yayımladığı haberinde, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı." diyerek, Turgay Ciner'in sahipliğindeki, Altaylı yönetimindeki Habertürk'e talimat vermişti.

17-25 Aralık sonrasında internete düşen konuşmalarda, Turgay Ciner'in, Fetullah Gülen'i kastederek "Büyüğümüzün aleyhinde gazetede yazı çıkartmam" dediği ortaya çıkmıştı.

"Büyüğümüzün aleyhinde gazetede yazı çıkarmam"

Habertürk.com.tr'de Habertürk Gazetesi eleştirildi

FETÖ'den gelen tepkiden sonra Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk, tıpkı Ahmet Hakan gibi, mamnşetinden yayımladığı haberle darbecilerden şöyle özür dilemişti:

"Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız. Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. 'E tipi', 'F tipi', 'Yandaş', 'Ergenekoncu', 'Bölücü', 'Liboş', 'İrticacı', 'İşbirlikçi', 'Cumhuriyet karşıtı' vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık. Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."