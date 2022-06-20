  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Durumu netleşiyor... Uğurcan Çakır'a dev talip!
Spor

Durumu netleşiyor... Uğurcan Çakır'a dev talip!

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a yurtdışından ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Portekiz devi Benfica, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki file bekçisine teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 12:18:00 -
Durumu netleşiyor... Uğurcan Çakır'a dev talip!

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a yurtdışından ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Portekiz devi Benfica, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki file bekçisine teklif yapmaya hazırlanıyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır ile doldurmak istiyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakınan Uğurcan'a Benfica'nın yanı sıra, Monaco ve Marsilya'nın ilgisi olduğu öne sürüldü.


MENAJERİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin menajeri ve abisi Necdet Çakır da, "Uğurcan'a 4 büyük ligden ilgi var. Uğurcan'ın bonservisi 10-15 milyon Euro arası olur, üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricinde çok takip edilmiyoruz. Milli Takımımızın da C Ligi'nde olması bir dezavantaj yarattı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!
Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Medya

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi
İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi

Yerel

İstanbul'da yolda yürüyen kadını tokatladı! Darp edilip uçan tekme yedi

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi
Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Aktüel

Caminin minaresine 'semaver' şekli verildi

Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz
Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Sağlık

Bu yöntem sayesinde 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz

Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?
Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Kadın - Aile

Ayakkabı kokusu neden oluşur ve nasıl engellenir?

Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!
Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Kadın - Aile

Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma
Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Kadın - Aile

Çamaşır makinesinde rengi değişen beyazları ağartma

Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli
Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli

Kadın - Aile

Çocukların yapması gereken sporlar nelerdir? Çocuğun yaşına göre spor dalı seçilmeli

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23