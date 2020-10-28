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Dünya Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!
Dünya

Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!

Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü @ Barakacity'yi Fransa devleti feshetme kararı aldı. Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:48:00 -
Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!

Fransa'da devletin baskı politikasına maruz kalan Baraka City'nin kurucu lideri İdris Sihamedi Türkiye'den sığınma talep etti.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sihamedi, Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Türkiye'den kendisi ve kurum çalışanları adına sığınma talep eden Sihamedi şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Barakacity'yi Fransa devleti feshetme kararı aldı. Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen.

Bu yüzden sayın Erdoğan'dan STK'mız adına Fransa'da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum."

Fransa'da İslami kuruluşlara karşı baskı artarken, ülkenin önde gelen İslami hayır kurumlarından Baraka City'nin merkezlerine de Ekim ayı ortasında baskın düzenlenmişti.

Kurumun kurucusu Sihamedi de gözaltına alınmış ve bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Sihamedi'yi terörü desteklemekle suçlayarak hedef almıştı.

2008 yılında kurulan kurum geçtiğimiz günlerde feshedilene kadar ülkede ve dünya çapında hayır faaliyetlerinde bulunuyordu.

Kaynak: Mepa News

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