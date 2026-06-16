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Spor Durum eşitledi! Fenerbahçe Beko final serisine döndü
Spor

Durum eşitledi! Fenerbahçe Beko final serisine döndü

Yeniakit Publisher
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Durum eşitledi! Fenerbahçe Beko final serisine döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş GAİN’i 93-68 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seride durumu 1-1’e getirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci derbisinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında farklı galibiyetle seriye denge getirdi.

 

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş GAİN, 4. dakikada 8-2'lik üstünlük yakaladı. Savunmasını sertleştiren ve Horton-Tucker'ın sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe Beko, Melli'nin dış atışıyla 5. dakikada öne geçti: 9-8. Üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalışan siyah-beyazlılar karşısında boyalı alanı iyi kullanarak üst üste basketler bulan sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

 

İkinci çeyreğe istekli başlayan Fenerbahçe, Tarık Biberovic ile Melli'nin kazandırdığı sayılarla 12. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 30-20. Periyodun kalan bölümünde hücumda yüksek yüzdeli atışlar bulmaya devam eden ve farkı 14'e kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-37 üstün girdi.

 

Üçüncü çeyrekte kontrolü iyice eline geçiren Fenerbahçe Beko, farkı 21'e kadar çıkardı periyodu 72-51 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyerek farkı açan sarı-lacivertli takım, derbiyi 93-68 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi.

 

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü müsabakası, 17 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

 

Jasikevicius ihraç edildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, ilk periyotta ihraç edildi. Litvanyalı çalıştırıcı, hakeme itirazları nedeniyle 4. dakikada ilk teknik faulünü aldı.

 

Jasikevicius, 9. dakikada bir pozisyondan sonra maçın birinci hakemi Emin Moğulkoç ile yaşadığı diyaloğun ardından ikinci teknik faulü alarak diskalifiye oldu.

 

ABD'li oyuncu maça devam edemedi

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Jonah Mathews, ikinci çeyrekte sakatlık yaşadı. Mathews, mücadelenin 17. dakikasında saha kenarına geldi. Aşil tendonundan sakatlanan 28 yaşındaki basketbolcu, maça devam edemedi ve "kopma" şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yan yana izledi.

 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar 

 

Fenerbahçe Beko: Hall 4, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 10, Melli 12, Birch 5, Metecan Birsen, Baldwin 17, De Colo 4, Onuralp Bitim 11, Jantunen 11, Melih Mahmutoğlu 3, Emre Ekşioğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 8, Doston 7, Thomas 7, Anthony Brown 17, Sertaç Şanlı 9, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 2, Morgan 2, Canberk Kuş, Vitto Brown 12, Ata Özbek

 

1. Periyot: 23-18

Devre: 50-37

3. Periyot: 72-51

Beş faulle çıkanlar: 37.05 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko), 39.04 Vitto Brown (Beşiktaş GAİN)

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