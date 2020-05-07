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Aktüel

Dursunbey’de ana cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Dursunbey Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre ilçenin merkezinde bulunan cadde ve sokaklar 7 Mayıs itibari ile 14 gün süre ile araç trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:28:17 -
Dursunbey’de ana cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Dursunbey Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre ilçenin merkezinde bulunan cadde ve sokaklar 7 Mayıs itibari ile 14 gün süre ile araç trafiğine kapatıldı.


Dursunbey’de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası İlçe hıfzıssıhha kurulu ek önlemler alma kararı almıştı. Bu kapsamda ilk uygulama İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda başlatıldı. Kurul kararına göre İlçenin ana cadde ve sokakları14 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.


Dursunbey Belediyesi sosylam medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; "Dursunbey hıfzıssıhha kurulunun koronavirüs ile mücadele kapsamında almış olduğu ek tedbirler kapsamında İlçemiz Ferah mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Mollaoğlu mahallesi Bağlararalığı Sokak, Cebeci Mahallesi Sipahi Sokak, Mollaoğlu Mahallesi Molla Sokak, Mollaoğlu - Bozyokuş Mahallesi Balıkesir Caddesi, Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi 14 gün süreyle hafta içi saat 13:30 ile 19:30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.


İlçe’de bir çok ek tedbirlerin de alınacağı öğrenildi.

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