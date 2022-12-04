Dursun Özbek'ten tarihi hamle geliyor! Okan hoca istedi...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takım için çok önemli bir rol üstlenen kiralık oyuncu Milot Rashica'nın satın alınması talimatını verdi. Okan Buruk'un da çok istediği oyuncu için Dursun Özbek'ten 5 milyon euro yani 100 milyon TL'lik bonservis izni çıktı.

Başkan Dursun Özbek bu sezon kesin olarak şampiyonluk istediği takımı için elini taşın altına koymaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın kiralık yıldızı Milot Rashica'nın tapusu alınmak istenirken, Başkan Dursun Özbek bu transfer için limitini belirlemiş durumda.

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı. Oyuncunun bonservisini almak için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, önereceği rakamı netleştirdi.

Galatasaray yönetimi, Milot Rashica'nın bonservisini almak için ilk hamlesini yaptı. Antalya'da yapılan veteranlar turnuvası için Türkiye'ye gelen menajeri Altın Lala, CEO Erden Timur'la buluştu. Eski bir futbolcu olan Arnavut menajer Lala, Rashica'nın Galatasaray'da oynamaktan memnun olduğunu söyledi.

Kulübü Norwich ile anlaşılması durumunda oyuncusunun devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi. Öte yandan Dünya Kupası arasında İngiltere'ye gidecek olan Erden Timur, Norwich yöneticileri ile de bir araya gelecek.

Akşam'a göre; Timur, Kosovalı oyuncunun bonservisi için teklif yapacak. En iyi döneminde Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro'ya giden Rashica için Galatasaray'ın aklındaki rakam maksimum 5 milyon euro yani 100 milyon lira... Bu rakamın üzerinde çıkılması düşünülmüyor. Süper Lig'de bu sezon 7 maça çıkan Rashica, 2 asiste imzasını attı.

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı. Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi. Sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı. Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 26 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...