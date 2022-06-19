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Spor Dursun Özbek’ten Galatasaraylılara büyük müjde!
Spor

Dursun Özbek’ten Galatasaraylılara büyük müjde!

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtacak olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecekleri konusunda belirsizlik sürerken, Başkan Dursun Özbek, dünyaca ünlü yıldızı kapıp yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:56:00 -
Dursun Özbek’ten Galatasaraylılara büyük müjde!

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtacak olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecekleri konusunda belirsizlik sürerken, Başkan Dursun Özbek, dünyaca ünlü yıldızı kapıp yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor. 

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtacak olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların merakla beklediği Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecekleri konusunda belirsizlik sürerken, Başkan Dursun Özbek, dünyaca ünlü yıldızı kapıp yılın transferine imza atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturduktan sonra çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirecek olan Aslan'da transfer konusunda da hareketlilik var.

Takımın yıldızları Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu'nun gelecekleri konusunda belirsizlik sürüyor.

 

DURSUN ÖZBEK'İN BAYRAM HEDİYESİ: JAMES RODRIGUEZ

Başkan Dursun Özbek ise dünyada ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. 

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, daha önce de gündeme gelen James Rodriguez için yeniden harekete geçti.

Yönetim oyuncunun istediği maaşta indirime gitmesi durumunda anlaşma zemini arayacak.

Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılabileceğini belirtmişti. Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldızı transfer ederek taraftara bayram öncesi hediye vermek istiyor. Kolombiya Milli Takımı'nda 86 kez forma giyen Rodriguez 24 kez fileleri havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

14 MAÇTA 5 GOL 7 ASİST

James Rodriguez, Al Rayyan'da 14 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol ve 7 asist üretti. James'i Galatasaray dışında Boca Juniors, Valencia ve Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor.


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