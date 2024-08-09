Dursun Özbek'ten büyük sürpriz: Erden Timur geri mi dönüyor?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde Sportif A.Ş.'deki değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bu açıklamalar, taraftarın geri dönmesini istediği Erden Timur’un yeniden göreve gelme ihtimalini gündeme getirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arkham Intelligence ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Sportif A.Ş.'de yapılacak değişikliklere değinen Özbek, yöneticilik kadrosunun genişletileceğini belirterek, "Dünyada futbolun şekli süratle değişim gösteriyor. Galatasaray olarak daha iyi hizmet vermek için yeni bir yapı oluşturduk. Bu yapı için yönetici sayısında artışa gittik ve SPK'dan gelecek izni bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, taraftarın uzun süredir sosyal medya üzerinden göreve geri çağırdığı Erden Timur’un yeniden kulübe dönme ihtimalini akıllara getirdi. Özellikle transfer stratejilerinde başarılı bir performans sergileyen Timur’un adı, bu süreçte sıkça anılıyordu.

GALATASARAY'A YÖNELİK İDDİALAR VE ÖZBEK'İN TEPKİSİ

Dursun Özbek, konuşmasında son dönemde Galatasaray’a yönelik ortaya atılan iddialara da sert yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonların amacının Galatasaray’ın önünü kesmek olduğunu belirten Özbek, "Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray’ın başarılarını engellemek için akılalmaz yalanlarla saldırmaya başladılar. Bu kıskançlığın bu noktaya ulaşacağını düşünmemiştim." dedi.

Özbek, Galatasaray’a zarar vermeye çalışan bu yapıların, kulübün hedeflerini değiştiremeyeceğini ve Galatasaray’ın her zaman tek yumruk olarak kalacağını vurguladı.

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TRANSFER STRATEJİSİ VE SÜPER KUPA DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Özbek, transfer sezonuna dair de açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun şampiyon kadrosunu koruma kararı aldıklarını belirten Özbek, takımı güçlendirmek adına üç bölgeye transfer yaptıklarını ve transfer sezonunun bitmesine kadar fırsat transferlerinin de değerlendirilebileceğini ifade etti. Özbek, "Hedefimiz Avrupa’da başarı elde etmek ve 5. yıldızı takmak." şeklinde konuştu.

Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı alınan mağlubiyetle ilgili olarak da Özbek, "Sonuç, Galatasaray’a yakışmadı ama bu tek maç üzerinden derin yorumlar yapmak doğru değil. Hedefimizden sapmadık, ligde ve Avrupa’da başarılı olacağız." dedi.

ERDEN TİMUR'UN GERİ DÖNÜŞÜ MÜMKÜN MÜ?

Dursun Özbek’in üstü kapalı olarak yaptığı açıklamalar, Erden Timur’un Galatasaray’a geri dönme ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Özellikle taraftarların sosyal medya üzerinden Erden Timur’u yeniden göreve çağırması, bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Özbek’in açıklamaları, Galatasaray camiasında büyük heyecan yaratırken, Sportif A.Ş.'deki olası değişikliklerin neler getireceği merakla bekleniyor.

Bu süreçte Galatasaray’ın hedeflerinden sapmadan ilerlemesi ve takımın güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar, yönetimin kulübün başarısı için attığı adımların bir göstergesi olarak kamuoyuna yansıdı. Taraftarlar ise Erden Timur’un geri dönüşü konusunda beklenti içerisine girmiş durumda.