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Spor Dursun Özbek’in planı işlemedi
Spor

Dursun Özbek’in planı işlemedi

Yeniakit Publisher
2024-06-02 09:35:00 -
Dursun Özbek’in planı işlemedi

Dün spor basınının, “Fenerbahçelilerin korktuğu başına geldi” manşetiyle duyurduğu gelişme geri tepti… Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi’yi alarak sarı lacivertli kulübün kalbini sökmek isteyen Galatasaray’a jet cevap geldi. Fenerbahçe, yedek golcüsüyle sözleşme uzattı.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varan ve sıcak saatlerin yaşandı Fenerbahçe'de, hareketlilik devam ediyor.

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Michy Batshuayi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.

Spor basını dün Galatasaray’ın Belçikalı yıldız için harekete geçtiğini ve “Fenerbahçe’nin korktuğunun başına geldiğini” ileri sürmüştü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist kaydederek takımının şampiyonluk yarışında kalmasını da sağladı.

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