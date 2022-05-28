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Spor Dursun Özbek'in hoca adayı yoksa Tudor mu?
Spor

Dursun Özbek'in hoca adayı yoksa Tudor mu?

Kötü geçen sezonun ardından yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'da yönetim bilinmezliğinin yanı sıra teknik direktör konusunda da bilinmezlik yaşanıyor. Domenec Torrent, yeni yönetimle çalışacakmış gibi hazırlıklarını yaparken adaylar arasında gösterilen Okan Buruk da geçen hafta yaptığı açıklamada göreve hazır olduğunu söylemişti. Galatasaray teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:27:00 -
Dursun Özbek'in hoca adayı yoksa Tudor mu?

Kötü geçen sezonun ardından yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'da yönetim bilinmezliğinin yanı sıra teknik direktör konusunda da bilinmezlik yaşanıyor. Domenec Torrent, yeni yönetimle çalışacakmış gibi hazırlıklarını yaparken adaylar arasında gösterilen Okan Buruk da geçen hafta yaptığı açıklamada göreve hazır olduğunu söylemişti. Galatasaray teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Tarihinin en kötü Süper Lig sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray, 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte yönetimdeki bilinmezliğin yanı sıra teknik direktör konusunda da büyük bir bilinmezlik yaşanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent, yeni yönetimle çalışmayı istediğini söylemiş ve yeni sezon kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili rapor hazırladığını ifade etmişti.

ADAYLAR TORRENT İLE DEVAM ETMEYE SICAK DEĞİL

Torrent'in tüm isteğine rağmen 11 Haziran'da başkanlık için yarışacak Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, İspanyol teknik adamla yola devam etmeyi düşünmüyor.

OKAN BURUK VE FATİH TERİM İDDİALARI

Yerli teknik adamla çalışmayı planladığı belirtilen Dursun Özbek'in ilk olarak Fatih Terim ile görüşeceği iddia ediliyor. Özbek'in listesinde bulunan, birleştiği Metin Öztürk'ün da görev için ilk sırada düşündüğü Okan Buruk'un ismi de Sarı-kırmızılı takım için sıkça anılıyor.

OKAN BURUK'TAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Okan Buruk, geçen hafta NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' isimli programda Galatasaray teknik direktörlük görevine talip olduğunu söylemişti.

2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir Futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum. Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzedl. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun.

"DOĞRU ZAMAN GELDİ"

Bir yandan doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da bir hoca değişikliği olacaksa... Mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Bir değişim olursa Galatasaray teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olmayı isterim. Hayırlısı olsun. Benim için zamanlama olarak doğru zaman olduğuna inanıyorum, kendimi hazır görüyorum. Olursa seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim.

"MADDİ MANEVİ KONULARI DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERİM"

Çalışmadığım dönemde onlarca teklif geldi, hep bekledim. Kendime takım aramıyorum ama Galatasaray'ın teknik direktör anlamında bir düşüncesi olursa maddi manevi konuları hiç düşünmeden Galatasaray'a hizmet etmek isterim.

İTALYAN GAZETECİDEN IGOR TUDOR İDDİASI! YOLLAR AYRILDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray teknik direktörlüğü için Igor Tudor isminin gündemde olduğunu iddia etmişti. Haberin yapıldığı gün Verona'nın başında olan Igor Tudor, bugün resmi olarak takımdan ayrıldı.

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, yaptığı resmi açıklamayla Hırvat teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübe veda eden Tudor; "Zor bir karar oldu. Verona'da harika bir çalışma ortamında iyi bir takımla birlikte olma fırsatı elde ettim. Bu ayrıcalıklı dönem için başkan Maurizio Setti'ye teşekkür ederim. Setti ile yaptığımız görüşmede hedef ve beklentilerimizin ortak olmadığını gördük ve ayrılık kararı aldık. Takıma gelecekte büyük başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK GETİRMİŞ, DURSUN ÖZBEK GÖNDERMİŞTİ

Igor Tudor, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'un başında gösterdiği performansla Galatasaray'ın dikkatini çekmiş ve 2016/17 sezonunun ikinci yarısında göreve başlamıştı. 2017/18 sezonuna büyük bir transfer yatırımıyla iyi bir giriş yapan Galatasaray, alınan kötü sonuçlar ve boşta olan Fatih Terim için oluşan baskı sonrasında Hırvat teknik adamla yollarını ayırıp Fatih Terim'i göreve getirmişti.

 

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