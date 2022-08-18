Dursun Özbek'in acı günü
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti.
Sarı kırmızılı kulüpte bugün düzenlenmesi beklenen sponsorluk anlaşmasının imza töreni ertelendi.
Konuya dair Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.