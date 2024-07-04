Dursun Özbek küplere binecek! Erden Timur'dan olay itiraf
Galatasaray ile Puma arasında yapılan anlaşma için Erden Timur'dan flaş bir itiraf geldi.
Galatasaray’da 2 senedir yürüttüğü Sportif AŞ Başkanvekilliği görevini bu sezonun sonunda ağlayarak bırakan Erden Timur sessizliğini bozdu.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Puma arasında imzalanan anlaşmaya dair konuşan Timur çarpıcı ifadelerde bulundu.
Puma anlaşmasını kendisinin yaptığını belirten Timur açıklamasında, “Kendi çabamla 40 milyon € sponsorluk getirdim. Puma ile pazarlıkları başından sonuna tek başına yürüttüm.” Dedi.
Timur bu açıklamasıyla Dursun Özbek’in anlaşmayı İbrahim Hatipoğlu’nun yaptığına dair yaptığı açıklamayı yalanlamış oldu.
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