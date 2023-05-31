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Spor Dursun Özbek: İlmek İlmek dokuduk
Spor

Dursun Özbek: İlmek İlmek dokuduk

Yeniakit Publisher
2023-05-31 02:55:00 -
Dursun Özbek: İlmek İlmek dokuduk

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Ankaragücü maçının ardından Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 36. haftada Ankaragücü deplasmanına giden Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup etti.

Bu skorla sarı-kırmızılılar henüz bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ankaragücü maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

"100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı"

Kulübün resmi televizyonuna konuşan Özbek açıklamalarına, "Galatasaray'a kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı... Başkent'te şampiyon olduk. Bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Emeği olan herkese teşekkür ederim." sözleriyle başladı.

"İlmek ilmek dokuduk"

Taraftarın şampiyonlukta büyük rol oynadığını belirten Özbek, "Bize inandılar, ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Camiama 23. şampiyonluk hayırlı olsun, arkası da gelecek." açıklamasını yaptı.
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Yönetim olarak takıma faydalı olabilmek için çalıştıklarını ve mutlu sona ulaştıklarını belirten Özbek şu sözleri kullandı:

"Önce Avrupa, sonra da ligimiz gelecek. Galatasaray'a hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Allah mahcup etmedi. Yaşasın Galatasaray!"

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