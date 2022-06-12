Dursun Çiçek'ten tarihi itiraf! 'CHP birinci parti olamayacağını anlayınca...'

Habertürk TV'deki 'Nedir Ne Değildir' programında, Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan 25-26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Çiçek, CHP'nin hiçbir zaman birinci parti olamayacağını, karşı seçmenin oyunu alabilmek için ittifaka girdiğini söyledi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, CHP'li Çiçek'e, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak neden hala ikinci partiyiz? AK Parti niye hep bizden önde?' diye kendinizi sorgulamalısınız." dedi.

"Biz birinci parti olamayız"

Çiçek, Öztürk'ün sözlerine, "Biz bunu sorduk. Tedbirimizi de aldık. O cenahtan birileri ile ittifak yaparak bu sorunu aşarız dedik. İşte 6'lı masa öyle çıktı." karşılığını verdi. Dursun Çiçek sözlerinin devamında, "Biz birinci parti olamayız." diyerek tarihi bir itirafta bulundu.

Çiçek ardından, "Çözüm olarak bunu bulduk. O taraftaki partilerle ittifak yapalım, toplumun güvenini kazanalım." ifadelerini kullandı. Araya giren Öztürk, "Ama oylarınız artmıyor." eleştirisinde bulundu.

Dursun Çiçek'i zor durumda bırakan soru

Söyleyecek söz bulamayan CHP'li Çiçek, bu sefer de ekonomik kriz çığırtkanlığına soyunarak, "2001 krizinde CHP baraj atına düştü. Niye AK Parti düşmüyor?" diye sordu. Araya giren Mehmet Akif Ersoy, "İşte bu soruyu biz soruyoruz efendim." diyerek Çiçek'i zor durumda bırakan soruyu yöneltti.