Durması beklenen çarklara hız veren fabrika 7 milyon koruyucu tulum ihraç etti

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 19'uncu ili olan Çorum'da bir tekstil fabrikasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üretilen 7 milyon koruyucu tulum ve 1 milyon ceset torbası, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kazakistan'a gönderildi.



Tekstil mühendisi Sedat Karaağaç ve İbrahim Çetintürk, geçen yıl nisan ayında Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki 3 bin metrekare kapalı alanda tekstil fabrikası kurdu.



İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki markalara üretim yapmaya başlayan ortaklar, Kovid-19 salgınının baş gösterdiği dönemde üretim bandını kapatmak yerine medikal ürün üretimine yöneldi.



Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan etmesinden önce koruyucu tulum ve ceset torbası üretimine başlanılan firmada, gelen aşırı talep Türkiye'nin farklı illerindeki tekstil fabrikalarına yönlendirildi.



Çorum'un yanı sıra İstanbul, Adıyaman, Mersin, Adana, Kırklareli, Samsun, Amasya ve Yozgat'ta faaliyet gösteren 60'a yakın tekstil fabrikasıyla anlaşan ortaklar, bu dönemde 7 milyon koruyucu tulum ve 1 milyon ceset torbası üretti.



Sedat Karaağaç, AA muhabirine, tamamen yerli üretimle özel kumaştan ürettikleri koruyucu tulum ve ceset torbalarını İngiltere, Almanya, Hollanda, Romanya ve Kazakistan'a gönderdiklerini söyledi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını ticari fırsata çevirdiklerini belirten Karaağaç, "Önemli bir risk aldık ve başarılı olduk. Salgın nedeniyle ülkemizdeki üretim çarkları durma noktasına gelmişti. Siparişler kapasitemizi aşınca ülkemizdeki 60'a yakın tekstil fabrikasına da iş fırsatı sunduk. Salgın sürecinde 7 bin kişiye doğrudan, dolaylı olarak da 35 bin kişiye zor günlerde ekmek kazanma fırsatı sağladık." dedi.



Karaağaç, koruyucu tulum ihracatı için Rusya ve Güney Afrika'dan bazı ülkelerle görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

- "Yeni pazarlar için devletimizden destek bekliyoruz"



Yeni pazarlar bulmak için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Karaağaç, "Biz daha çok kişiye üretim yaptırmak istiyoruz ancak salgının yoğun şekilde devam ettiği Güney Amerika ve Güney Afrika ülkeleriyle iletişim kurmakta güçlük çekiyoruz. Devletimiz bize ilgili kurumları vasıtasıyla yardımcı olursa daha çok ülkeye ulaşabilir, ülkemize daha çok döviz kazandırabiliriz." diye konuştu.



Türkiye'nin koruyucu kıyafet kumaşı üretiminde Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığının altını çizen Karaağaç, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde dünyada ülkelerin kendi kendine yetebilirliğinin önemi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yardım gönderildi. Üretici olarak bizler de birçok ülkeye ihracat yaptık. Türkiye salgın sürecinde kendine ve dünyaya yetebilir kapasitede olduğunu gösterdi. Üretim anlamında güçlü kadromuz var. Salgın krizini ticari fırsata çevirebilecek bir ülkeyiz. Pandemi bittiğinde medikal alanda birçok ürün grubundan milyarlarca dolarlık ihracat yapabilecek kapasitedeyiz. Yeter ki ticari anlamda bu işi yapan insanların önü açılsın."