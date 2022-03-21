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Gündem Duran sivile, eğilmiş yerde yatan insana copla vuranlar derhal ihraç edilmeli!
Gündem

Duran sivile, eğilmiş yerde yatan insana copla vuranlar derhal ihraç edilmeli!

Alparslan Kuytul’un kışkırtmalarına kapılarak Furkan Vakfı’nın sivil destekçilerine orantısız güç uygulayan ve yerde yatan insanlara coplarla vurmaya devam eden polislerin ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:27:09 - 2022-03-21 16:27:09

 yeniakit.com.tr 

Alparslan Kuytul’un sokak çağrısı dün meyvesini verdi. Yıllardır hükümete karşı her türlü tahrik ve kışkırtmayı yapan Kuytul, beraberindekilerle birlikte sokakları karıştırdı.

FETÖ taktiklerine benzer eylemlere imza atan Kuytul, her ne kadar kışkırtmış olsa da, polislerin sivillere orantısız güç kullanması tepki çekti.

Adana’da sokağa inen Kuytul destekçilerine sert müdahalede bulunan bazı polisler, yerde yatan sivillere coplarla saldırdı. Ellerinde hiçbir silah vs. olmayan ve yerde polis memurlarına karşı gelmeden yatan vatandaşlara polislerin bağırarak vurmaya devam etmesi vicdanları yaraladı.

Kuytul’un tahriklerine gelen polislerin duran sivillere, eğilmiş yerde yatan insanlara copla vurması soru işaretlerine neden olurken, “Polisler derhal ihraç edilsin” çağrıları yapıldı.

Soruşturma açılmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dünya yaptığı açıklamada, Adana Valiliği’nin soruşturma açtığını söylemişti. Twitter’dan açıklama yapan Soylu, “Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Alparslan Kuytul sokakları yine karıştırdı!
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