Dur denilmezse ABD Ortadoğu’yu yakacak ABD Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanını öldürdü

Savaş alanına dönen Orta Doğu'da Irak'ın başkenti Bağdat'a peş peşe saldırı düzenlendi. Hedef Şii milis gücü Haşdi Şabi oldu.

ABD HAŞDİ ŞABİ KOMUTANINI ÖLDÜRDÜ

Şiilerin yoğun olduğu Bağdat'ın doğusundaki Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla vuruldu.

ABD ordusu, bölgedeki askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak’ta (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.

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Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının da öldürüldüğü kaydedildi.

"AMERİKA'YA HAYIR"

Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.