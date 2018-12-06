Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş gemisi Rus üssüne...

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "USS McCampbell" adlı güdümlü füze destroyerinin Rusya'nın Pasifik Filosu'nun bulunduğu üssün çok yakınından geçtiği duyuruldu.

ABD Pasifik Filosu Sözcüsü Rachel McMarr, "McCampbell, Rusya'nın denizle ilgili aşırı hak taleplerine meydan okumak ve ABD ile diğer ülkelerin hizmetinde olduğu denizin kullanılması ile ilgili hak ve özgürlükleri desteklemek üzere Birinci Petro Körfezi'nin yakınından geçti" açıklamasında bulundu.

Rusya'ya yönelik değildi

McMarr, ancak bu eylemin Rusya'ya yönelik olmadığına ve Kerç Boğazı'nda yaşanan krizle alakası bulunmadığına dikkat çekti.

Sözcü ayrıca, ABD'li askerlerin, uluslararası hukukun mümkün kıldığı ölçüde, her yere gerek uçarak gerek yüzerek geçebileceklerini vurguladı.

Rusya'nın kıyı çizgisinden 12 mil uzaklıktaki kısmı uluslararası bölge olarak kabul ettiğini belirten McMarr, ABD'nin Rusya'nın Japon Denizi'nin bu kısmı üzerinde hak taleplerini tanımadığını söyledi. McMarr, Rusya'nın hangi hakları talep ettiği konusunda ayrıntıya girmedi.

"ABD’nin destroyeri Rusya’nın ulusal sularına bu kadar yaklaşmamıştı"

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD Donanması'na ait USS McCampbell destroyerinin daha önce Rusya'nın ulusal sularına 100 kilometreden fazla yaklaşmadığını belirtti.

Konaşenkov, konuyla ilgili açıklamasında, "Aslında ABD Donanması'na ait USS McCampbell destroyeri, Rusya'nın ulusal sularına 100 kilometreden fazla yaklaşmamıştı. Bunun da ötesinde ABD'nin destroyeri, uluslararası sulardan yaptığı geçiş boyunca ona çok yakın bir mesafede bulunan Pasifik Filosu'nun denizaltısavar gemisi Amiral Tributs'un, ayrıca donanma uçaklarının kontrolünde hareket etmişti" dedi.