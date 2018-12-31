Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı

Rusya’nın 2027’ye kadar sürecek olan ve Suriye’de kullandığı silahların deneyimlerini göz önüne alacağı "devlet silahlanma programı" bu yıl uygulamaya girdi.

Ordudaki silahların modernize edilmesi ve yeni alt yapı projeleri için 20 trilyon ruble (yaklaşık 307 milyar dolar) harcama öngörülen 2018-2027 yıllarına ilişkin mevcut silah programı ocak ayında onaylandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut silahlarının menzilini artırma ve dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları test ettiklerini duyurması Rusların silah teknolojisinde geleceği aşamanın ipucunu verdi.

“Sarmat”ın fırlatma testi programı bu yıl tamamlandı

Kıtalararası balistik füze Voyevoda’nın yerine geliştirdiği ve daha fazla nükleer başlık taşıyabilen “Sarmat” isimli füzenin kıtalararası balistik füze sisteminin fırlatma testi programı bu yıl tamamlandı.

Yaklaşık yirmi yıl önce geliştirilmeye başlanan ve nükleer başlık da taşıyabilen “Kinjal” füze sistemi de 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda görücüye çıkarıldı. Üzerinde çalışması devam eden Tomahawk muadili “sınırsız menzile” sahip olan balistik füzeye ise henüz bir isim verilmedi.

Rusların uzun süredir kullandığı İskender füzeleri tatbikatlar gereği de olsa Avrupa’nın yanı başına Kaliningrad’a yerleştirildi. Geliştirilmesi tamamlanan ve seri üretim aşamasına geçen ses hızının 20 katına çıkabilen kıtalararası hipersonik füze “Avangard”ın testi ise yıl sonunda yapıldı. Putin’in de izlediği testin başarılı olduğunu açıklandı.

Rusya her ne kadar Suriye’yi poligon olarak kullanmadığını iddia etse de Suriye kıyılarında ve topraklarında silahlı güçleri varken Hazar Denizi’nden 1500 kilometre menzilli geliştirilmiş füzeleri Suriye’deki hedeflere göndermesi Moskova yönetiminin iddasını zayıflatan etkenlerden biri oldu. Beşinci nesil Su-57 tipi savaş uçağını da Suriye’de test eden Ruslar, pek çok farklı türdeki yeni silahlarını Suriye’deki operasyonlarda kullandı.

Rusların bu yıl denediği silahlar arasında, dünyanın en uzun menzilli hava savunma sistemi olarak nitelendirilen S-500’ün de olduğu ileri sürüldü. S-500'ün 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu iddia edildi.

Putin’in “yenilmez” olarak duyurduğu silahlar, Rusya’nın silahlanma yarışındaki konumunun oldu.

Tarihinin en büyük tatbikatını yaptı

Ruslar geliştirdikleri silahlar kadar bu yılki tatbikatla da şimşekleri üzerlerine çekti. Sovyetler Birliği döneminde 1981’de yapılan “Zapad-81” tatbikatından bu yana Rusya, Vostok-2018 ismi ile tarihindeki en yüksek katılımlı askeri tatbikatını yaptı.

Tatbikata 300 bine yakın asker, binden fazla uçak, helikopter, insansız hava aracı, 36 bine yakın tank, zırhlı ve diğer askeri teknik araçlar ile 80’e yakın gemi katıldı.

Rusya, Vostok-2018’in herhangi bir ülkeye karşı tehdit unsuru taşımadığını açıklasa da Çin ve Moğolistan askeri birliklerinin de katıldığı tatbikattan Batı tedirgin oldu.

Rusya’nın bu yılki yeni silahlarına dikkati çeken ABD, Moskova ile 1987’de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararı aldı. Trump, Rusya’nın yıllardır yasaklanan silahları ürettiği ve bulundurduğunu, Rusya’nın böylelikle anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürdü.

Rus lider Putin ise, suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, ülkesinin ABD’nin anlaşmadan çıkması halinde Rusya’nın güvenliğini artıracak önlemleri alacağını ifade etti.