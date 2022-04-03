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Dünya Dünyayı şaşkına çeviren olay! Rus askerlerine zehirli kek ve alkol...
Dünya

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Rus askerlerine zehirli kek ve alkol...

Rusya'nın saldırılarına karşı Ukraynalı askerlerin bölgedeki çatışmaları devam derken siviller de direnişini sürdürüyor. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerine zehirli kek ve alkol verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 21:19:00 - 2022-04-03 21:42:46
Dünyayı şaşkına çeviren olay! Rus askerlerine zehirli kek ve alkol...

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, Ukraynalı siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle 2 Rus askerinin öldüğü, yüzlercesinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırı devam ediyor. Kiev'deki çatışmalar Ukrayna'nın galibiyeti ile sonlanırken Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nden savaşa yönelik yapılan açıklama tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

Zehirli kek ve alkolle durdurdular

Paylaşılan bilgiye göre, Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller, Rus askerlerini zehirli kek ve alkolle durdurdu.

Yine Business Insider'da da yer alan haberde İzyuım bölgesinde yaşayan siviller Rus askerlerine zehirli kek ve alkol ikram etti.

2 Rus asker hayatını kaybetti yüzlercesi hastanelik oldu

2 Rus askeri hayatını kaybederken yüzlercesi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.

 

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