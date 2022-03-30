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Dünya Dünyayı sarsan 'tecavüz' iddiası
Dünya

Dünyayı sarsan 'tecavüz' iddiası

Avrupa Birliği Komisyonunun içişlerinden sorumlusu üyesi Ylva Johansson, Rus askerlerinin Ukraynalı kadınlara çocukları önünde sistematik şekilde tecavüz ettiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 17:18:00 -
Dünyayı sarsan 'tecavüz' iddiası

Johansson, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesinde Ukraynalı kadın mültecilerin durumu konulu oturumda konuşma yaptı.

Şu ana kadar 3 milyon 800 bin Ukraynalının AB topraklarına giriş yaptığını, bunların 1 milyon 200 bininin komşu ülkeler haricindeki diğer üyelere dağıldığını belirten Johansson, giriş yapanların sayısında azalma olduğunu, dün yalnızca 35 bin kişinin AB'ye geldiğini ifade etti.

Johansson, Polonya'nın AB'de en fazla Ukraynalıyı ağırlayan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını, onu Avusturya, Çekya, Estonya ve Macaristan'ın izlediğini dile getirdi.

Tüm mültecilerin yarısının çocuk olduğunun altını çizen Johansson, ilk dönemde gelen mültecilerin genellikle akrabası ya da onları sınırdan alan yakınları olduğunu ancak son dönemde gelenlerin daha travmatize olmuş kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Tecavüz iddiası

Johansson, "Ukraynalı mevkidaşım bana kadınların, çocuklarının gözü önünde Rus askerleri tarafından sistematik şekilde tecavüze uğradıklarını söyledi." dedi.

Dolayısıyla Mariupol'deki duruma da bakıldığında gelen kişilerin travmatize olduğu değerlendirmesinde bulunan Johansson, "Mültecileri gitmeleri için itmemeliyiz. Onları kabul etmeliyiz." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna krizi için kurduğu Dayanışma Platformuna yarın ABD, Kanada ve İngiltere'yi davet edeceğini belirten Johansson, bu ülkelerin ağırlamak istediği mülteci sayısının artırılmasını görüşeceklerini bildirdi.

"Savaş devam ediyor"

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Rus güçlerinin Kiev'de gece boyu sirenlerin çaldığını, büyük patlamaların duyulduğunu ve savaşın devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinin Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de savaşın başından bu yana 145 çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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