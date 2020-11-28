Dünyayı sarsan suikast sonrası Ruhani'den açıklama
İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikastla öldürülmesinin ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekle suçladı.
"Suikast İran’ın başarılarını engelleyemeyecek"
İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade’nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. Suikast İran’ın başarılarını engelleyemeyecek "ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, İran Savunma Bakanlığı, ülkenin nükleer programının mimarı olarak görülen Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını yitirdiğini bildirmiş, olayı ‘terör saldırısı’ olarak nitelendirmişti.