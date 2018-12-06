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Dünyayı sarsan haber! Katar'dan sonra bir ülke daha

Katar`ın, Ocak 2019`da OPEC`ten ayrılacağını açıklaması ardından bir flaş karar da İran`dan geldi. İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh yaptırım uygulandığı sürece OPEC kotasını görüşmeyeceklerini açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:36
Dünyayı sarsan haber! Katar'dan sonra bir ülke daha

57 yıldır üyesi bulunduğu OPEC'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı alan Katar'ın ardından İran'dan da çok önemli bir açıklama geldi.

IRNA haber ajansında yer alan habere göre OPEC'in yarın yapacağı toplantı öncesinde konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh "İran'a yaptırım uygulandığı sürece, İran'ın OPEC kotası hiç kimseyle görüşülmeyecek" dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:05
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